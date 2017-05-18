Ortaca’da, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu tarafından; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim fuarı açıldı.

Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu ’nda açılan fuarda 42 öğrenci, hazırladıkları proje çalışmalarını sergiledi.

Fuar, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen törenle açıldı. Fuarda sergilenen çalışmalar ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Sergiyi gezerek projeleri inceleyen Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Engin Selvi, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Tübitak bilim fuarları ile öğrenciler ilgilendikleri bilimsel konular hakkında daha fazla bilgi edinebilme şansını yakalarlar. Bilimsel düşünceyi öğrenirler ve problem çözme kabiliyetlerini geliştirirler. Deney yapma disiplini kazanırken, deneyler sırasında elde ettikleri bulguları ve araştırmalarının sonuçlarını sunumlar yaparak ifade edebilirler. Çalıştıkları konuya göre elde ettikleri verileri analiz ederken, tablo ve grafikleri hazırlarken matematik kullanımının önemini fark ederler. Konu araştırması yaparken de çeşitli alanlarda bilgi edinebilirler. Projelerinin sunumuyla da bilimsel iletişimi kavrayıp bilimsel konuları anlama ve anlatabilme becerilerini geliştirirler. Tüm bu kazanımlar bizler için şüphesiz çok değerli kazanımlardır. Toplumun istediği örnek bireyleri yetiştirebilmek için yaptığımız eğitim öğretim faaliyetlerini daha eğlenceli hale getirmenin yanında, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemiyle kalıcı öğrenme de gerçekleşmektedir. bu amaçlar doğrultusunda biraz sonra açılışını yapacağımız fuarımızda öğrencilerimiz, öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde, çeşitli alanlarda toplam 20 projeyi, 42 öğrencimiz 3 danışman öğretmenin nezaretinde, özverili çalışmaları sonucunda ortaya koydular.”