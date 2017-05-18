TÜRSAB, 24 kişinin öldüğü kaza bölgesine karanfil bıraktı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, geçen hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişiyi anmak için kaza bölgesine karanfil bıraktı.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, saat 11.00’de kazanın meydana geldiği Sakartepe mevkiine gelerek tur midibüsünün 30 metreden düştüğü bölgeye karanfil bıraktı.

Ali Kırlı, seyahat edecek vatandaşların gezi amaçlı ucuz organizasyonları tercih etmemelerini ve turu düzenleyen firmanın TÜRSAB üyesi olup olmadığını kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

TÜRSAB’ın bu tür kazaların önüne geçmek için devamlı olarak seyahat acentelerini denetlediğini söyleyen Kırlı, Türkiye’de gezi amaçlı yaşanan kazaların büyük bölümünün yaşanan kazaya benzer olduğunu belirterek, “Vatandaşlardan ricamız, gezi amaçlı ucuz organizasyonları tercih etmesinler. Seyahate ve yola çıkarken organizasyonu düzenleyen kişi ve kurumların TÜRSAB tarafından belgesi olup olmadığını mutlaka kontrol etsinler. Kendi ve yol güvenliği bakımından seyahate götürülen araçları birliğimiz tarafından düzenlenmiş belgesi olup olmadığı kontrol etsin. Bütün bunlarla birlikte seyahat süresince seyahat sigortasını yapılıp yapılmadığına baksın” diye konuştu.

“Yolcular bilinçli olmalı”

Yaz sezonuyla birlikte seyahat organizasyonlarının hareketlendiğine değinen Kırlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Seyahate çıkarken önce mutlaka bilinçli bir şekilde yola çıkın. Seyahate başlamadan önce, seyahatin sonuna kadar ne gibi haklarınız olduğunu öğrenin. Bunun yanında tura çıkan aracın kaç yaşında olduğunu mutlaka sorsunlar. Bu tür acıların yaşanmaması için halkımızdan ricamız; TÜRSAB seyahat üyesi dışında hiçbir kişi, dernek, kurum ve kuruluşların organize ettiği turlara katılmasınlar.”

Başkan Ali Kırlı, Muğla-Denizli karayolunda Ukraynalı turistleri taşıyan bir midibüsün kaza yapması sonucu meydana gelen kazada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyerek, turu düzenleyen acenteyi denetleyeceklerini sözlerine ekledi.