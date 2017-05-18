Muğla-Denizli karayolunda tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan Ukraynalı turistler, tedavi gördükleri Özel Yücelen Hastanesi’nde yaptıkları açıklamada, kazanın yağıştan dolayı meydana geldiğini söylediler.

Bodrum’dan Denizli Pamukkale’ye giden ve Ukraynalı turistlerin bulunduğu midibüsün kaza yapması sonrası Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Özel Yücelen Hastanesi’nde tedavi altına alınan turistlerden Petro Patychuk ve eşi Svitlana Patychuk kaza anını anlattılar.

Petro Patychuk, “Biz Bodrum’daki otelimizden Pamukkale’ye turistik seyahate gidiyorduk. Yağmur yağıyordu. Otobüs kayganlaşan yolda devrildi. Otobüs şoförlerinin biraz daha dikkatli gitmeleri gerekiyor. İnsan taşıyorlar sonuçta. Otobüslerin de biraz daha düzgün olması gerekir. Yolun durumuna göre otobüs kullanılmalı” dedi.

Svitlana Patychuk ise, “Denizli’ye Pamukkale’ye turistik seyahate gidiyorduk. Bir ara otobüs yalpalamaya başladı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildik. Yol ıslaktı ve su birikintileri vardı. Belki lastiklerde de problem olabilir ama doğal da olabilir. Araçta bizim otelden 5 kişi vardı. Ama 17 kişi vardı otobüste. Araçta boş yerler de vardı” diye konuştu.

Kazada yaralanan Ukraynalı turistlerden Petro Patychuk, Svitlana Patychuk, Mykhalo Patychuk, Katia Karpenko’nun Özel Yücelen Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.