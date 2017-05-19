Anneler günü arefesinde, sakar geçidinde, kazada kaybettiğimiz canlar yüreğimizi kor ateşi gibi yaktı. Buruk bir anneler günü yaşadık. Anneler günü kutlaması için program yapıp ,gezi düzenleyen annelerin acısı ve geride bıraktıkları ailelerinin gözü yaşlı fertleri , Türk halkını derinden etkiledi. Milletimizin başı sağolsun. Annelerini kaybeden kardeşlerimizede Rabbim sabırlar ihsan etsin. Kayıpları çok büyük. Boşuna mı demişler “ Ana gibi yar,Bağdat gibi diyar bulunmaz “ diye.

ANADOLU bizim vatanımız.

Vatanımızın adı ANA-DOLU . Anatolia’nın bozulmuş şekli bile olsa , adının bile anaların dolu,dolu olduğu vatan toprağını ifade ediyor olması ne kadar güzel,ne kadar muhteşem bir ifade..

Anadolu topraklarında yaşayanlar, merhamet ve şefkat duygularını , Anadolu isminde geçen ANA ‘dan mı alıyor bilemem ama bildiğim tek gerçek ANNELERİN “ Sevginin vücut bulmuş hali “ olduğudur. Merhamet , şefkat, hoş görü ve sevgi ,Türk insanının karekterine oya gibi nakşedilmiştir. Analar yüreklerininin güzellikleri ile evlatlarının ruhlarına gıda olmuş, sevgileri ile onları yarınlara hazırlamış, evlatlarını sevgi dolu yarınlara taşımaya gayret göstermişlerdir. O’nun içindir ki bu topraklar “ Dünyanın şefkat ve merhamet kalbinin attığı yer “ olmuştur. O’nun içindir ki Yunus Emre ve Mevlana gibi sevgi ve hoş görünün zirveleri bu topraklarda yetişmiştir. O’nun içindir ki “ insanı yaşat ki devlet yaşasın “ diyecek kadar insan sevgisi ,bu topraklarda ve devlet anlayışında vücut bulmuştur. Savaşlarda bile, düşmanına merhamet gösterecek kadar büyük gönüllü kahramanlar, bu topraklarda yetişmiştir.

Çünkü ; Analarımız “ insan “ bizlerde “ insan oğullarıyız.” Cenneti ayaklarının altında taşıyan o mübarek insanlar, bizleri en insani duygularla yetiştirip,büyüttü. İnsani duygularımızın zirvede olmasının başka izahı varmıdır ? Türk milleti anaların kıymetini çok iyi biliyor ve ifade ediyor.

BAKINIZ : Anadolu var. Babadolu yok.Anavatan var. Baba vatan yok.Ana yol var,baba yol yok. Ana cadde var,baba cadde yok. Ana fikir var,baba fikir yok…..Örnekleri uzatıp gidebiliriz.

Dünyanın ve insanlığın kaos yaşadığı bu günlerde, insanlığın huzur bulması için “ insanlığın üzerine “ yine analarımızın elinin ve yüreğinin değmesi gerekiyor. Vatanımız işgale uğradığında düşman askerleri ve komutanları, işgal ettikleri topraklarda Türk büyüklerinin mezarlarını bile tekmeleyip, hakaretler ederken, Dünyanın öbür ucundan kalkıp Çanakkaleye ,bizi öz vatanımızdan kovmaya gelmiş ve savaşta bizim topraklarımızda ölmüş Anzak askerlerine ,anıt mezar yapan ve annelerine, silin göz yaşlarınızı, çocuklarınız bu topraklar için kanlarını döktü ve bu nedenle artık bu toprakların evladı oldu, bize emanettir diyen, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK gibi düşmanlarına bile merhamet,şefkat ve sevgi gösterebilen Türk evlatlarının yetiştirilmesi ve dünya barışında söz sahibi olmalarının sağlanması, TÜRK ANNELERİNİN GAYRETİNE BAĞLIDIR.Dünyanın sevgi dolu bir ortama kavuşması, barış ve huzur için ANA-DOLU olan Anadoluda “Anadolu Annelerine” büyük iş düşmektedir.

Bu vesile ile şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerin ve anne adaylarının, tekrardan anneler gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizede Allahtan rahmet diliyorum.