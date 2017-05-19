Marmaris ilçesinde günübirlik balık turu düzenleyen balıkçı Savaş Bayar, denizde drone ile avlanarak balıkçılıkta yeni bir akım başlattı.

El atmadıkları alan bırakmayan drone’lar bu kez balıkçılığa soyundu.20 yıldır Marmaris’te balıkçılık yapan ve ilçeye gelen turistleri balık turuna çıkaran Savaş Bayar satın aldığı drone‘u olta gibi kullanarak balık avlıyor.

Bırakma tabir edilen oltanın bir ucunu drone’a bağlayan balıkçı, drone kamerasıyla havadan denizi tarayarak önce balıklarının yerini tespit ediyor. Daha sonra yemi balıkların arasına bırakıp beklemeye koyuluyor.. Balık yemi aldıktan sonra drone’u aşağı çekmemesi için drone’la olta arasındaki bağlantıyı kesen Bayar, böylece ilginç bir balık avlama yöntemi geliştirmiş oldu.

Balıkçılıkta yeni bir akım başlatan Savaş Bayar İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bırakma tabir edilen oltayı dron sayesinde daha uzaklara götürerek daha büyük balıkları avlama fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Bayar, “Drone ile balık avladığımı gören turistler şaşkınlık içinde gülüyorlar. Bu sistemle kılıç ve orkinos gibi balıkları mevsimi gelince daha kolay bir şekilde avlayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.