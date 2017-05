Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı’nın tören alanında düzenlediği Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

CHP Ortaca İlçe Başkanlığı tören alanında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından, Atatürk Anıtına çiçek bırakıldı. Törende Atatürk’ün gençliğe hitabesi dağıtılırken, vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs bağımsızlık, özgürlük, cumhuriyet ve demokrasi özlemiyle yanan, işgale-işgalcilere karşı boyun eğmeyen mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışıdır. Ulu Önder Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmış, bir ülkenin makus talihini değiştirmiştir. Ulusumuz, kadını erkeği, genci, yaşlısı, çocuğuyla topyekun tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele vermiştir. Ancak, son yıllarda ulusumuzun içeride egemenliğinin, dışarıda bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyet değerleri, milli bayramlarımızla beraber sistematik bir şekilde belleklerden silinmeye, unutturulmaya, içi boşaltılmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devletinin karşısındaki en büyük tehdit, sözde “milli irade” adı altında siyaseti ve devleti tekeline almaya çalışan AKP iktidarıdır. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi tehdit eden siyasi iktidar, Başkanlık sistemi adı altında tek adam yönetimini getirmek istemektedir. AKP iktidarı, yasallık görüntüsü altında hukuksuzluğu, devleti yönetme görüntüsü altında keyfiliği, kalkınma görüntüsü altında rant paylaşımını topluma dayatan bir düzen kurmuştur. Ülkemizde baskıcı bir rejime karşı güçler ayrılığını, çoğulculuğu ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü savunacak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç vardır. Ülkemizde büyük dönüşümleri sağlayan, Cumhuriyet’i kuran ve egemenliği halka veren partimiz, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ortamda tarihi sorumluluğunun farkındadır. Yüreğinde Cumhuriyet değerlerini taşıyanların, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaşlaşma yolundan ilerleyenlerin, geçmişinden güç alan, ama yüzü her zaman geleceğe dönük olanların partisi CHP olarak söz veriyoruz, Cumhuriyet meşalesini ilelebet yakacak, “özgürlük, adalet, refah ve barış” içinde, ortak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. CHP iktidarında muasır medeniyetler seviyesine çıkacak; demokrasi, ekonomik kalkınma ve insani gelişmişlik açısından ön sıralarda yer alacağız. CHP iktidarında yargının bağımsız ve tarafsız olması sağlayacak, hukukun üstünlüğünü, hayatın her alanında yeniden tesis edeceğiz. Ulu Önder Atatürk, “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” demiştir ve 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmiştir. Biliyoruz ki gençlere sırtını dönenler kaybetmeye mahkumdur. CHP iktidarında gençlerimiz işsiz kalmayacak, özgürlükçü, sorgulayıcı ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu vasıflı insan gücünü yetiştirebilen bir eğitim sistemi ve üniversite yapısı oluşturulacaktır. Yaşam boyu eğitim olanakları genişletilecektir. Şimdi bize düşen en büyük görev, ulusumuzun bu onurlu mücadelesini, gururla ve minnetle gelecek nesillere aktarmak; Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik ve çağdaş Türkiye yolunda yorulmadan, usanmadan yürümektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda etmekten bir an bile çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

Törene, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.