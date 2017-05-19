İşçinin Emekçinin bayram 1 Mayıs
Dünya Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs
Dünya Astım Günü 3 Mayıs
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 4-10 Mayıs
Hıdrellez 6 Mayıs
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası 5-13 Mayıs
Kan Haftası 6-12 Mayıs
Vakıflar Haftası Mayıs’ın 2. haftası
Avrupa Günü 9 Mayıs
İstatistik Günü 9 Mayıs
Danıştay ve İdari Yargı Günü 10 Mayıs
Engelliler Haftası 10-16 Mayıs
Hemşirelik Haftası 12-18 Mayıs
Türk Dil Bayramı 13 Mayıs
Anneler Günü 13 Mayıs
Dünya Eczacılık Günü 14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü 14 Mayıs
Yeryüzü İklim Günü 15 Mayıs
Hava Şehitlerini Anma Günü 15 Mayıs
Gençlik Haftası 15-21 Mayıs
Dünya Telekomünikasyon Günü 17 Mayıs
Müzeler Haftası 18-24 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs
Dünya Süt Günü 21 Mayıs
Dünya Sigarasız Günü 31 Mayıs
Dünya Hostesler Günü 31 Mayıs
Bunlar ve bunlara benzer haftalar da ülkemizde her yıl kutlanmaya çalışılır.
Ve çeşitli etkinliklerle kutlanır. Amaç aslında “dost bizi bağda görsün” politikasıdır. Bu tür kutlamalar da içinde bulunduğumuz “İş Sağlığı ve Güvenliği” haftası vardır ki düşman başına.
Neden düşman başına dediğimi merak ediyorsanız, girin Google amcaya, cennet ülkemde yaşanan iş kazalarına, bu kazalarda can veren, yaralanan çalışanların sayısına bir göz atın.
Sözün özü; her şey usulen efendim.
Kimseden geri kalmamak için…