İşçinin Emekçinin bayram 1 Mayıs

Dünya Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs

Dünya Astım Günü 3 Mayıs

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 4-10 Mayıs

Hıdrellez 6 Mayıs

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası 5-13 Mayıs

Kan Haftası 6-12 Mayıs

Vakıflar Haftası Mayıs’ın 2. haftası

Avrupa Günü 9 Mayıs

İstatistik Günü 9 Mayıs

Danıştay ve İdari Yargı Günü 10 Mayıs

Engelliler Haftası 10-16 Mayıs

Hemşirelik Haftası 12-18 Mayıs

Türk Dil Bayramı 13 Mayıs

Anneler Günü 13 Mayıs

Dünya Eczacılık Günü 14 Mayıs

Dünya Çiftçiler Günü 14 Mayıs

Yeryüzü İklim Günü 15 Mayıs

Hava Şehitlerini Anma Günü 15 Mayıs

Gençlik Haftası 15-21 Mayıs

Dünya Telekomünikasyon Günü 17 Mayıs

Müzeler Haftası 18-24 Mayıs

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Dünya Süt Günü 21 Mayıs

Dünya Sigarasız Günü 31 Mayıs

Dünya Hostesler Günü 31 Mayıs

Bunlar ve bunlara benzer haftalar da ülkemizde her yıl kutlanmaya çalışılır.

Ve çeşitli etkinliklerle kutlanır. Amaç aslında “dost bizi bağda görsün” politikasıdır. Bu tür kutlamalar da içinde bulunduğumuz “İş Sağlığı ve Güvenliği” haftası vardır ki düşman başına.

Neden düşman başına dediğimi merak ediyorsanız, girin Google amcaya, cennet ülkemde yaşanan iş kazalarına, bu kazalarda can veren, yaralanan çalışanların sayısına bir göz atın.

Sözün özü; her şey usulen efendim.

Kimseden geri kalmamak için…