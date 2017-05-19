Merhaba sevgili dostlarım…

Yaz nihayet geldi…

Isınan hava, deniz ve güneş beraberinde trafik kazalarını da tetikledi…

Ve geçtiğimiz gün İzmir”den “anneler günü” kutlaması için Marmaris”e doğru yola çıkan bir gezi midibüsü, son yıllarda tanık olduğumuz en acı kazalardan birine sebep oldu…

Tam 24 kişinin hayatını kaybettiği bu kazada 11 kişi de ağır yaralandı…

Kaza şu şekilde oldu, bu şekilde oldu gibilerinden bir tartışmaya girmeyeceğim, tur şirketinin evrakı varmış, yokmuş, tartışmalarına da girmeyeceğim, hem evrak olsa ne oluuur, olmasa ne olur…

Hayatını kaybedenlere Allah”tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara şifa dilemekten başka elden ne gelir….

Ben olaya başka bir açıdan bakmak istiyorum….

Biz Muğlalı”lar hükümetten birşeyler istemeyi bilmiyoruz….

Kazanın ertesi günü haberi kimin geçtiğini bilmiyorum ama bazı ulusal yayın organlarında “YIKIN ŞU SAKAR GEÇİDİNİ” başlığını gördüm…

Ne yalan söyleyeyim…

Başlık beni hem sevindirdi, hem üzdü…

Bir yandan da düşündürdü…

Beni takip edenler bilirler…

Milletvekili Aday Adayı olduğum 7 Haziran 2015 seçimlerinde yaptığım konuşmalarda Muğla”mızın tarih boyunca kurulan hükümetlerden yeterli desteği alamadığına dikkat çekmeye çalışmıştım…

Özellikle Denizli girişinden Ankara istikametine giderken yapılan onlarca alt-üst geçitten bahsetmiş ve Muğla”mızın Bekçiler”den Turgutreis”e kadar yaklaşık 400 kilometrelik karayolunda bir tane bile doğru dürüst alt-üst geçit ya da yonca kavşağı olmadığından dem vurmuştum….

Ve buna, Muğla”nın Ankara”da siyaseten güçlü olmamasının neden olduğunu söylemiştim…

Hatta Denizli”nin Nihat Zeybekçi”si var, Antalya”nın Menderes Türel”i var, bizim yok diyerek isim de kullanmıştım…

Bugün baktığımızda komşularımız Denizli ve Antalya sadece yol konusunda değil, hemen her konuda, Muğla”mızın kat be kat önüne geçmiş durumdalar…

Biz ise malesef hala Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak 3-5 orman işçisinin ya da yeni hastaneye alınacak olan 3-5 temizlikçinin kimler olacağı konusunda tartışarak siyaset yaptığımızı sanıyoruz….

Başlığa sevindim…

Çünkü ilk kez Muğla Ankara”ya haykırıyor gibi bir izlenime neden oluyor…

Sevindim; çünkü Cumhuriyet tarihimizin en güçlü iktidarı, herşeyi yapmaya muktedir bir hükümetimiz varken Sakar geçidi Kızılağaç”dan delinerek Akyaka”dan çıkacak bir tünel ile tarihe karışabilir…

Sevindim; çünkü bunu hayal edebilen gazetecilerimiz var…

Yukarıda da belirttiğim gibi…

Seydikemer-Seki-Eşen kavşağından başlayarak, Fethiye-Çiftlik-Çalış kavşağı, birtürlü açılamayan(!) Göcek Tüneli, Dalaman Çevreyolu Kavşağı, Ortaca-Dalyan kavşağı, Marmaris-Akyaka kavşağı, Muğla giriş ve çıkışındaki 2 sözde akıllı(!) kavşak, Milas-Bodrum kavşağı gibi bizim çoook tünele, yonca kavşağa ve alt-üst geçitlere ihtiyacımız var…

Bugün 3.Köprüyü, 3.Havalimanını, Avrasya Tünelini yapan bu güçlü iktidar…

Karadeniz sahil yolunu yapabiliyorsa…

Geçit vermez denilen Doğu Karadeniz Sıradağlarını Trabzon-Maçka”dan delerek yaptığı “ZİGANA TÜNELİ” ile Gümüşhane”nin Torul İlçesine çift yönlü bağlayabiliyorsa…

Araklı”yı Bayburt”un Torul İlçesine bağlayan çift yönlü “SALMANKAŞ TÜNELİNİ” yapabiliyorsa…

Rize”yi “OVİT DAĞI TÜNELİ” ile Erzurum”un İspir İlçesine yine çift yönlü olarak bağlayabiliyorsa…

Artvin”in 2 güzel ilçesi Hopa ile Borçka”yı “CANKURTARAN TÜNELİ” ile birbirine kavuşturabiliyorsa…

21 Mayıs 2017″den sonra, tekrardan sayın Recep Tayyip Erdoğan”ın liderliğini yapacağı bu güçlü AkParti iktidarı için, Muğla”mızın, yaz aylarında milyonlarca aracın geçtiği Sakar Geçidine tünel yapılması gayet sıradan bir yatırımdır…

Kıskanıyorum…

Ve; Karadeniz Bölgesini bir bütün olarak görerek birlikte hareket eden ve Ankara”nın hemen her köşesine adeta kamp kuran Karadenizli siyasetçileri bölgelerine sahip çıktıkları, AkParti iktidarının hizmet kervanı ile bölgelerini buluşturabildikleri için kutluyorum….

Bize gelince…

Bütün ihtiyacımız, siyaseti bilen, yereli tanıyan, yereli bilen, insanları dinleyerek ihtiyaç tespiti yapabilen, sorunlara çözüm önerileri üretebilen, bu önerilerini Ankara”da anlatabilme yeteneği olan “YERLİ ve MİLLİ” siyasetçiler yetiştirebilmektir….

Saygılarımla….