

Dalaman İlçesi Dalgakıran Mevkisinden Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçma girişiminde olan Fetullahçı Terör Örgütüne mensup ikisi eski Emniyet Müdürü 11 kişi Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Operasyonda ayrıca iki organizatör de yakalandı. FETÖ üyesi olduğu belirlenen ve kaçış yapmak isteyen kişilerin yanındaki çantalarda yüklü miktarda Türk parası, Dolar ve Avro yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; FETÖ’ye mensup 4 kadın 7 erkek ve 2 organizatör toplam 13 kişi Dalaman Dalgakıran mevkisinde yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları esnada Emniyet ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan FETÖ mensubu 11 kişi ve iki organizatör, sorgulanmak üzere getirildikleri Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinden sağlık kontrolüne götürüldü.

İki Emniyet Müdürü var

Yakalanan FETÖ üyeleri içinde Ankara Bala Eski İlçe Emniyet Müdürü İ.Ş., Balıkesir Eski Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı İ.D., Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve meslekten ihraç edilen M.K., Mozambik’te mimarlık yapan M.S.B., Müteahhit O.T., ev hanımları S.N.K., S.T., A.E. ve Y.H., Denizli’de öğretmen B.G., işçi emeklisi O.H. ve organizatörler S.K. ve M.K. bulunuyor.

Kaçış hazırlığında olan ve yakalanan FETÖ üyeleri ile ilgili Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Dalaman ilçemizde Eğriburun plajı mevkisinde Yunan adalarına yasa dışı yollardan kaçma hazırlığındaki 11 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi ve bunları yurt dışına kaçırmak isteyen 2 organizatör yapılan operasyonla yakalanmıştır. Terör örgütü üyesi şüphelilerinin ikisi eski emniyet müdürü olup 5 tanesi değişik illerden firari olarak aranıyordu. Yakalanan şahıslar gözaltına alınmış olup bağlantıları ve finans kaynakları çok yönlü araştırılmaktadır” denildi.