Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Dalaman’da yaptığı operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 11 kişi yüklü miktarda döviz ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre; FETÖ mensubu 4 kadın 5 erkek ve 2 organizatör toplam 11 kişi Dalaman Dalgakıran mevkinde yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları esnada düzenlenen operasyonla yakalandılar.

Dalgakıran Mevkinden Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçış planı yapıldığı yolunda ihbar alan polis, bölgede geceden tedbir aldı.

Sabaha karşı kaçış öncesi yapılan baskınla yakalanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu belirlenirken baskında kaçış yapmak isteyen kişilerin yanındaki çantalar dolusu dolarlar dikkat çekti.

Yakalanan FETÖ’cülerle birlikte ele geçirilen ABD dolarlarının henüz sayımının yapılmadığı öğrenildi.

Yakalanan FETÖ mensubu kişiler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.