Muğla’da ‘Otantik Çocuk Oyunları Şenliği’ yapıldı. Şenlikte çocuklar tarafından çember ve topaç çevirme, yakar top, dokuztaş, ip atlama, bilye, beştaş, seksek gibi geleneksel oyunlar oynandı

Menteşe ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunların yaşatılması amacıyla Muğla Metinbilim Enstitüsü tarafından ‘Otantik Çocuk Oyunları Şenliği’nin bu yıl 7’incisi düzenlendi.

Yerkesik Mahallesi’nde düzenlenen şenlikte çocuklar çember ve topaç çevirme, yakar top, dokuz taş, ip atlama, bilye, beş taş, aşık oyunu, seksek, çizgi gibi geleneksel oyunları oynadı.

Şenlik alanında otantik oyuncaklar da sergilenirken, etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, Menteşe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gençlik Spor Müdürlüğü ve Muğla Ticaret Odası destek verdi.

Şenlik hakkında bilgi veren Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zümral Deveci, şenliğin amacının çocukları bilgisayar ortamından uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Deveci, “Bu şenlik Metinbil Enstitüsü Derneğinin sosyal sorumluluk projesi olarak 7 yıldır devam emekte. Bu şenliğin amacı çocukları dört duvar arasından bilgisayarın önünden çıkarıp, sokakla buluşturmak, arkadaşları ile buluşturmak. Arkadaşları ile buluşturmak. Yeteneklerini en son noktaya kadar burada gerçekleştirmeyi sağlamak, zihinsel ve bedensel yeteneklerini. Dolayısı ile sosyalleşmelerini de sağlamayı amaçlıyoruz. Burada çember çeviriyor çocuklarımız, topaç oynuyorlar, bilye ve misket oyunların gerçekleştiriyorlar. Çelik-çomak, beştaş, yeditaş ve dokuztaş gibi oyunlar gerçekleşiyor. Hep birlikte eş zamanlı olarak oynuyorlar. Bir tarafta ip atlarken, bir tarafta topaç çevriliyor. Buradaki amaç çocukları bir müsabakaya yönlendirmek değil, gerçekten adı üstünde şenlik olarak hep bir arada o sokak oyunlarını burada gerçekleştirmek. Amacımız bunu gelecek yıl uluslar arası platforma taşımak ve şenliği uluslar arası bir çocuk şenliğine dönüştürmek paydaşlarımız ile beraber” dedi.

Şenliğe katılan çocuklar çok eğlendiklerini belirterek, “Çember çeviriyorum topaç oynuyorum. Ben yüzde 70 daha çok dışarı oyunlarını seviyorum. Buradan bizi izleyen tüm çocuklara sesleniyorum. Eğer şenliklerde vesaire dışarıda oyunlar oynuyorlarsa arkadaşları ile beraber oynasınlar. Tüm çocuklar, eğer bilgisayar oynamayı sevenler biraz da bu oyunları oynasın” derken, bir başka çocuk ise, “Bugün ip, mendil kapmaca, yakartop oynadık. Çok eğlendik. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.