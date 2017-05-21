Marmaris ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki kuaför Fatih Çanakkale, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 01.00 sıralarında Marmaris İçmeler Mahallesi’ne giden karayolu üzerinde meydana geldi.

Beldibi Mahallesi’nde kuaförlük yapan 19 yaşındaki Fatih Çanakkale, akşam saatlerinde Marmaris-İçmeler Karayolu’nun üzerinde bir otelde çalışan arkadaşlarının kaldığı lojmana ziyarete gitti.

Arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra evine dönmek için yol kenarında dolmuş beklemeye başlayan Çanakkale’ye, yolun karşı şeridine geçmeye hazırlandığı sırada süratli geldiği iddia edilen bir otomobil çarptı.

Genç adam, çarpmanın etkisiyle otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Çanakkale, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Nöbetçi savcı ve adli tıp incelemesinin ardından Fatih Çanakkale’nin cenazesi, incelenmek üzere Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Marmaris-İçmeler Karayolu’nda bir saat süreyle tek şeritten trafik verildi. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için MOBESE kameralarından inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.