Marmaris Belediyesi Bisiklet Yolu halkın hizmetine açıldı

Marmaris Belediyesinin prestij projeleri arasında yer alan 11 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 2. Etabı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda halkın hizmetine açıldı.

Marmaris Belediyesi, 5 yıl önce kentin trafik yoğunluğunun önüne geçmek, vatandaşların bisiklete binmesini teşvik etmek amacıyla başlattığı sağlıklı yaşam için bisiklet yolu projesinin ikinci etabı da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kemal Elgin Bulvarı’nda çoğunluğu belediye çalışanı, CHP üyeleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi ellerinde Türk Bayrağı ile toplandı.

“10’uncu Yıl Marşı” ve “İzmir Marşı” eşliğinde kortej yürüyüşü başladı.

Korteje bisiklet severler de açılan yeni yollarında ve motosikletli trafik polisleri eşlik etti. 4,5 kilometre yürüyen grup, Kordon Caddesi’nde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Kurulan sahnede toplanan kalabalığa hitap eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, “ 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet’in Kalesi olduğumuzu bir kere daha gösteren halkımıza minnettarım. İkinci etabımızı tamamladığımız bisiklet yolu ile birlikte önemli günümüzü bir arada kutladık. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Bisiklet sporuna gönül veren kişilere belediye başkan yardımcıları tarafından teşekkür plaketi verildi.

Makedonya, Ukrayna, Bursa ve İstanbul’dan gelen halk oyunları ekipleri ile dans grupları sahne de hünerlerini sergiledi.

Hareketli müziklere vatandaşlar oyunlarıyla eşlik etti.