Milas’ta tüfekle başından ve göğsünden vurulduktan sonra yakılarak öldürülen Ziya Temür’ün öldürülmesiyle ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Güllük’te karayolu kenarında bir ceset bulan vatandaşların durumu jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıkan korkunç cinayet olayında, toplam 7 kişi jandarmanın şok baskınlarıyla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, yanmış vaziyette bulunan erkek cesedini inceleyen jandarma olay yeri ekipleri, şahsın av tüfeğiyle başından ve göğsünden vurulduktan sonra yakıldığını belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, cesedin Güllük’te yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan bir balıkçılık firmasında bekçi olarak çalışan Ziya Temür’e ait olduğunu belirledi.

Feci şekilde öldürülen Temür’ün, zorla evlendirildiği öne sürülen evli bir kadınla ilişkisi olduğu iddia edilirken, Temür’ün yasak aşk yaşadığı öne sürülen F.B. isimli kadın dahil olmak üzere kadının eşi M.B. ile birlikte cinayetle ilişkili olarak toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Cinayet şüphelileri sağlık kontörlü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.