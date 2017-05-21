Muğla-Antalya karayolu Sakartepe rampasında tur midibüsünün kaza yapması ve 24 vatandaşın ölümünün ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yaptıkları denetimleri daha sıklaştırdı. Ekipler özellikle yerli ve yabancı turist taşıyan otobüs ve midibüsler üzerinde denetim yaparken, hem yolcuları, hem de sürücüleri uyarıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla’da bir hafta içinde meydana gelen iki kazanın ardından rutin denetimler dışında daha fazla ekip ile denetimlerini sıklaştırdı.

Bölge Trafik ekipleri, 24 vatandaşın ölümü ve 10 vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan ve ardından Ukraynalı turistleri taşıyan ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrası tur otobüsü ve midibüsleri üzerindeki denetimini arttırırken, aynı zamanda yolcu ve sürücüleri Sakartepe rampası konusunda uyarıyor.

Kazanın yaşandığı Sakartepe rampası girişindeki Kızılağaç Mahallesinde çok sayıda trafik ekibinin yer aldığı uygulamada Muğla ve ilçeleri ile Aydın, İzmir ve Denizli’den günübirlik tur taşımacılığı yapan otobüs ve midibüsler durduruldu.

Görevli bir polis ekibi ise araçta bulunan yolculara güvenli bir seyahat geçirmeleri için emniyet kemeri takılması ve sürücünün kural ihlali yapması halinde polis ekiplerine haber verilmesini istedi. Sabah saatlerinde başlayan kontrollerde çok sayıda tur otobüsü ve midibüs kontrol edildi.

Ekipler kontrollerde evrakları eksik olan sürücülere gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Hüseyin Başkan, Muğla’da istenmeyen iki kazanın ardından rutin denetimlerin dışında da denetimlerini arttırdıklarını söyledi.

Bölge Trafik Müdürü Başkan, “İlimizde istenmeyen iki kazanın meydana gelmesi yapılmakta olan denetimleri biraz daha artırarak yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetimler yapmaktayız. Bu denetimlerde aracın lastiklerinin standartlara uygun olup almadı, arka stop ve sinyal lambaları, fazla yolcu, emniyet kemeri, sigorta, kaza koltuk sigortası, sürücülerin yeterlilik belgesinin olup almadığını kontrol etmekteyiz. Bu kontrollerle ilgili olarak Muğla’da 24 saat esasına göre kontroller yapılmaktadır. Genellikle yolcuların emniyet kemerlerini taktıkları gözlemlendi. Son iki kaza sonra biraz daha attırarak denetimlere devam etmekteyiz. Bununla ilgili gerek Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen program doğrultusunda, gerekse bizim aylık olarak bizim burada hazırladığımız plan doğrultusunda denetimlerimiz devam ediyor ve bundan sonra da devam edecektir. Çok olumlu karşılandı bu denetimlerimiz yolcularımız tarafından. Sürücüler dahil hepsi emniyet kemeri takmaktadır. İlimizde meydana gelen kazalar genellikle tek taraflı kazalar. Sürücü hatasından kaynaklanan kazalar. Bununla ilgili de sürücüler de yol güzergâhı hakkında bilgilendirilmektedir” dedi.