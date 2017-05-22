Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan imam, “İnsanların geceleri mağdur olmadan rahat ibadetlerini yapsınlar diye camimizin girişinde döşemiş olduğumuz halının başına gelenleri bakın görün” dedi
Bodrum ilçesinde bulunan Tepecik Camii’nin avlusundaki halı, 2 hırsız tarafından çalındı.
Hırsızların halıyı alma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bodrum’un Neyzen Tevfik Caddesi’nde bulunan Tepecik Camii’ne giren 2 kişi, ibadet için bırakılan halıyı çaldı.
Sabah namazını kıldırmak için camiye gelen imam halının söküldüğünü görünce güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Caminin halısını söken kişileri gören imam, şok oldu.
Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan imam, “İnsanların geceleri mağdur olmadan rahat ibadetlerini yapsınlar diye camimizin girişinde döşemiş olduğumuz halının başına gelenleri bakın görün” diye yazdı.