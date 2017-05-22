Türk iş dünyası, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde 120 kişilik bir heyetle Tel Aviv’de düzenlenen iş formu için İsrail’e çıkarma yaparken, heyette yer alan Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, bölge turizmin kalkınması için Hindistan’dan sonra yeni bir işbirliğinin ilk adımlarını attı. Okutur’un daveti üzerine İsrailli turizmciler en kısa sürede Muğla’ya geleceklerini bildirdiler.

TİM öncülüğünde düzenlenen organizasyona, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ve sivil toplum kurumlarının başkanları katıldı. Türk ve İsrailli İş adamlarının bugüne kadar yaptığı en kapsamlı buluşmada; turizm, bankacılık ve ihracata uzanan geniş bir yelpazede iş birliği mesajı çıktı.

Ekonomik ilişkiler

İş formuna İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk iş dünyası temsilcileri ve Türkiye’nin Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem’i kabulünde Şimon Perez’in ‘Ancak hayal kuranlar, rüya gibi başarabilir‘ sözünü hatırlattı. Kohen, İsrail’in bir inovasyon ülkesi olduğunu 300’den fazla uluslararası şirketin Ar-Ge merkezinin burada olduğunu vurgulayarak, “Vizyon olmadan geleceği inşa edemeyiz’ değerlendirmesinde bulundu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, İsrail’deki Star TAU kurucusu Oren Simanian ile iş birliği antlaşması imzaladıklarını vurguladı. Büyükekşi, “ İsrail’le yüksek teknoloji girişimcilik konusunda işbirliği yapıp, önemli avantajlar sağlayabiliriz. İsrail’e düzenlediğimiz bu gezi ekonomik ilişkilerimizde her alanda etkisini gösterecek” dedi.

Muğla’ya güzel haber

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Türkiye’nin en büyük firmalarının katıldığı İsrail-Türkiye İş Formunda, turizm konusunda İsrailli önemli iş adamları Menashe Carmon, Daniel Zimet, Moris Reyna, Sara Cordova, Sabine Segal, Sima Amir, OrlySpagnul, Adam Snukalile İsrail Büyükelçimiz Mekin Mustafa Kemal Ökem’in katıldığı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, “İsrail vatandaşlarının Türkiye’yi çok sevdiklerini ve turist olarak gelmekten büyük mutluluk duyduklarını gördük. Son dönemde Hindistan ile yaptığımız temasların ardından İsrail de yeni bir potansiyel olarak önümüzde duruyor. İsrail’de yaptığımız temaslarda bu ülkenin önemli turizmcilerini Muğla’ya davet ettik. İsrailli turizmcilerin kısa bir süre sonra DOKTOB olarak ağırlayacağız. Bu da bölgemizin turizmde yeni bir ivme kazanması açısından çok önemli bir adım” şeklinde konuştu.

Ünlü işadamları ve iş kadınları

Foruma Türk iş dünyasından TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra Ahmet Çalık, Ali Ağaoğlu, Ali Sabancı, Kemallettin Güneş, Nihat Özdemir, Zeynep Okyay Bodur, Ali Kibar, İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Oğuz Satıcı, Tahsin Öztiryaki, Sanem Oktar Öğüt, Haluk Okutur, Süleyman Gürsoy, Haluk Sur, Avni Çelik, Ekrem Akyiğit, Hale Uğur, Yılmaz Yılmaz, Nurettin Tarakçıoğlu, Yağmur Şatana, Yüksel Görgeç, Özlem Kırmızı ve daha bir çok önemli iş adamlarıyla birlikte DOKTOB Başkanı Yücel Okutur da katıldı.