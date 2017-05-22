Fethiye’de Ölüdeniz Babadağ’da yamaç paraşütü yaptığı sırada zorunlu iniş yaptığı kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüyü AKUT ve AFAD ekipleri kurtardı.

Fethiye ilçesinde Babadağ’dan paraşütle tekli (single) atlayış yapan vatandaş zorunlu iniş yaptığı kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı AKUT ve AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapmak için Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ne gelen üniversite öğrencisi Fatih Tekin (22), Babadağ’a çıktı. Babadağ’ın Bin 800 metre pistinden single (tekli) uçuş yapan Tekin, yoğun bulut nedeniyle yönünü kaybetti. Görüş mesafesi kısalan Tekin, Babadağ’ın güney batı tarafındaki kayalıklara zorunlu iniş yaptı. Kayalıklardan kendi imkanlarıyla çıkamayan mahsur Tekin, yardım istedi. Tekin’in arkadaşları kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisini AKUT ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kayalıkların üzerine halat ile istasyon kurdu.

AFAD ve AKUT ekipleri, mahsur kalan vatandaşa yaklaşık 400 metre uzunluğunda halat sarkıtarak Tekin’e ulaştı. Tekin, yaklaşık 5 saatlik operasyonla kurtarıldı. Tekin’in inişte yaralanmadığı öğrenildi.