Milas ilçesinde, önce vurulup ardından kimliğinin tanınmaması için benzinle yakılan Ziya Temür’ün korkunç cinayetiyle ilgili 7 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İşlediği korkunç cinayeti itiraf eden koca, her şeyi namusunu temizlemek için yaptığını söyledi.

Milas’ın Güllük Mahallesi’nde, Güllük-Liman yolunda tesadüfen oradan geçen vatandaşlar tarafından yanmış bir erkek cesedin bulunmasıyla, planlanan korkunç cinayet ortaya çıktı.

Milas Jandarma Komutanlığının olay hakkında yaptığı incelemede, cinayetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolleri ve ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen; cinayeti işlediği iddia edilen kadının eşi M.B. ve kardeşleri A.B., M.B., E.B., M,B. ve Y.B. olmak üzere toplamda 7 kişi kasten öldürme suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı.

Cinayete kurban giden 29 yaşındaki Ziya Temür’ün, gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen F.B. isimli evli kadının eşi M.B., işlenilen korkunç cinayeti itiraf etti.

Zanlı sorgusunda; otomatik av tüfeğiyle başından ve göğsünden vurduktan sonra benzinle yaktığını, silahı da sulak alana attığını itiraf etti.

F.B.’nin eşi M.B. ifadesinde “Ziya Temür’ü öldürerek namusumu temizledim.” ifadelerini kullandı.

Temür’ün cinayetinde kullanılan otomatik av tüfeğini dalgıçlarla sulak alanda bulundu.

Jandarma ekipleri, M.B. ve kardeşleri A.B., M.B., E.B., M,B. ve Y.B.’yi kasten öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk etti.

Zanlı M.B.’nin eşi F.B.’nin koruma altına alındığı kaydedildi.