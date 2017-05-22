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Ortaca’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaylı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ferhat Çoban yönetimdeki 48 E 5447 plakalı otomobille, Muhammet Yılmaz yönetimindeki 48 H 8093 plakalı motosiklet, Milli Egemenlik caddesiyle, 440 caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Muhammet Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ortaca Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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