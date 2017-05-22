Vatan Partisi Ortaca İlçe Başkanlığı yönetimi, partilerinin yurt genelinde başlattığı “Vatan Bütünlüğü ve Güvenlik için İncirlik Üssü ABD’ye Kapatılsın” kampanyasına basın açıklaması ile destek verdi.

Vatan Partisi ilçe yönetimi, kampanya ile ilgili ilçe binasında basın açıklaması yaptı.

İlçe Başkanı Selahattin Kozak tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Değerli Vatandaşlarımız, Bölücü PKK Terör Örgütüne ve Fethullah Terör Örgütüne karşı devletçe ve milletçe büyük bir mücadelenin içindeyiz. Vatan Savaşı veriyoruz. Terör örgütlerinin arkasında Amerika ve İsrail var. Vatan toprağı olan İncirlik Üssü’nden kalkan Amerikan uçakları, Mehmetçiğimize ve Polisimize kurşun sıkan terör örgütlerini koruyor. Amerikan tankları sınır boylarımızda PKK’yı desteklemek için namlularını Türkiye’ye çevirmiş bulunuyor. Dahası İncirlik Üssü 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’nün darbe girişimine yataklık etti. Apaçık ortadadır, İncirlik Üssü Türkiye’nin güvenliğine hizmet etmiyor. İncirlik Üssü Amerika’nın Türkiye hükümetini devirme ve Türkiye kalesini içerden ele geçirme girişiminin hizmetindedir. Devekuşu gibi kafamızı kuma gömmenin alemi yok! İncirlik Üssü Türkiye’nin bağrına sokulmuş bir hançerdir. Olmaz böyle şey: Hükümet vatan toprağımızda Türkiye’ye karşı bir müdahale ve saldırı üssü bulunmasına izin veremez! Değerli Vatandaşlarımız, İncirlik Üssü aynı zamanda komşularımıza karşı bir tehdit ve saldırı üssüdür. Suriye, Irak ve İran’ın toprak bütünlüğü, Türkiye’nin toprak bütünlüğüdür. Türkiye, Müslüman milletlerin düşmanı olan eşkiyaya yataklık yapamaz. Vatan Partisi olarak kampanya başlatıyoruz. İncirlik Üssü Amerikan uçaklarına kapatılsın. İncirlik Üssü Türk Ordusunun denetimi altına alınsın.”