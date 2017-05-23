Marmaris İlçesi Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında gerçekleşen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planlı tatbikatlarından birisi olan ve iki yılda bir Marmara, Ege ile Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen Denizkurdu 2017 tatbikatı nefes kesti.

Tatbikatı Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da izledi.

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin bizzat yönettiği Denizkurdu 2017 tatbikatında saat 07.30’da Amiral Gemisi TCG Kemalreis Fırkateyni’nde basın toplantısı düzenlendi.

Saat 08.30’da Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın firkateynine intikalinin ardından hareket edildi. 08.45’de Sualtı Taarruz Timi (SAT) gösteriyle tatbikat başladı.

Tatbikatı Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıgil’in yanı sıra 19 ayrı ülkeden gözlemci ve ateşe katıldı.

SAT Komandoları nefes kesti

Uçaktan SAT komandoları Aksaz ile Yılancık Ada arasındaki denize indirildi.

SAT Komandoları daha önce su altına yerleştirilen mayınları titizlikle temizledi. Görevi tamamlayan SAT komandoları hücumbot tarafından denizden toplandı.

09.30’da ise SAT komandoları hem su altı ve hem de su üstünden Yılancı Adası’na çıkarma yaparak askeri hedefleri etkisiz hale getirirken havadan da 4 kişilik SAT timi paraşütle adaya inerek görevin tamamlanmasında etkili oldu.

Adaya Türk Bayrağı çekildi. Saat 09.45’de ise bu kez su altında tespit edilen mayınlar imha edildi. Taarruzun tamamlanmasının ardından helikopterin ip merdivenlerinden sarkan SAT komandoları havadan, hücumbottaki komandolar ise denizden gözlemcileri selamlayarak taarruz sonuçlandırıldı.

Yunanistan katılmadı

Ege’de 18 ada ve kayalığı işgal eden Yunanistan’ın tatbikata gözlem için davet edilen ülkelere “Gitmeyin” isteği daha önce tepki toplamıştı. Yunanistan tatbikatın Eşek Adası etrafında yoğunlaştığı ve gemilerin milli egemenliklerini ihlal ettiğini iddia etmişti. Denizkurdu 2017 tatbikatına Yunanlılardan gözlemci katılmazken 3’ü Amiral seviyesinde 19 ayrı ülkeden ateşe ve gözlemci katıldı.

Öte yandan, Dz. K.K.lığından 14 Fırkateyn, 6 Korvet, 17 Hücumbot, 9 Denizaltı, 6 Mayın Avlama Gemisi, 13 Lojistik Destek Gemisi, 4 Karakol Gemisi, 4 deniz karakol uçağı, 19 deniz helikopteri, 7 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, Hv.K.K.lığından toplam 7 görev uçuşu hava gayreti, 2 sorti HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçağı, 1 hedef çekme uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 Arama Kurtarma gemisi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile 8 Sahil Güvenlik botu katıldı.