Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kıyısında bulunan yaralı deniz kaplumbağası, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden mavi sulara bırakıldı.
Otel çalışanları yaklaşık 5 ay önce sahile vurmuş bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu.
70 yaşlarında olduğu belirlenen 58 kiloluk caretta carettanın zor nefes aldığını gören otel yetkilileri, Arama ve Kurtarma Bodrum Ekibine (AKUT) haber verdi.
İlk müdahalenin ardından dev deniz canlısı, Dalyan Mahallesi’ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürüldü.
Olumlu geçen tedavi döneminin ardından deniz kaplumbağası, İztuzu Plajı’ndan mavi sulara bıraktı.