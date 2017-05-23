Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, yetkili sendika olmalarında emeği geçen il yönetimi, ilçe temsilcileri, kadın komisyonu ve işyeri temsilcileri ile bir araya gelerek teşekkür yemeği verdi.

1992 yılında kurulan Eğitim Bir-Sen Muğla’da ilk defa yetkili sendika olmasının ardından yetki alınmasında emeği geçenler ile Menteşe Öğretmenevinde bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Şube ve Memur Sen İl Başkanı Önder Uçak, yetkili sendika olmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

25 yıldır sürdürdükleri özverili çalışmalar ile bugün Muğla’da 3 bin 784 üyeye ulaştıklarını belirten Eğitim Bir-Sen Başkanı Önder Uçak, “Milli Eğitim’de 3 bin 448, Üniversite’de 295, Yurt-Kur’da 41 olmak üzere toplam 3 bin 784 üyeye ulaştık. Muğla’da Eğitim-Bir-Sen’in destanını yazarak yetkimizi taçlandıran, eğitim çalışanlarının her zaman yanında olan, toplu sözleşmedeki kazanımlarımızı, ilimizdeki, ilçelerimizdeki faaliyetlerimizi, sendikal çalışmalarımızı anlatan, İş yeri temsilcilerimize, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, il yönetimimize, kadın komisyonumuza, Engelliler Komisyonumuza ve üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gelenekten beslenerek geleceği aydınlatmanın, yeniyi inşa, değerlerimizi ihya, emek, ekmek ve özgürlüğe dair, soylu mücadeleyi sürdürme kararlılığı içindeyiz. Muğla’da teşkilatımızın bu anlamda sayısal çoğunluk ve kurumsal yapılanmasını önemsiyorum. Kuruluşundan zirveye çıkışına, zirveden yeni ufuklara varışına Eğitim-Bir-Sen’in 25 yıllık destanına yön veren değerler, vefa, sabır, sebat ve sadakattir. Soylu mücadelemizin 25 yılının tamamında ve her anında, diğerkâm yüreklerin, vefakâr ve cefakâr yiğitlerin alın teri vardır. Bugünlere kolay gelmedik. Bugünlere, masası olmayan odalarla, yakıtı olmayan araçlarla, maddi imkânsızlıktan basılamayan bültenlerle, yokluklarla boğuşarak tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Bu mücadelenin öncülüğünü üstlenen kurucu liderimiz Mehmet Akif İnan ve kuruluş sürecinde ter akıtanlar başta olmak üzere; Muğla’da sendikamızın temellerini atan Alim Çoban’a teşekkür ediyorum. Sendika yasası çıktıktan sonra 2002 yılında tekrar sorumluluk alarak hem Eğitim-Bir-Sen’i, hem de Memur-Sen’i kuran, kurucu başkanlığını yürüten Mehmet Mersin’e, Sebahattin Akkır’a emekleri için teşekkür ediyorum. Bu başarının tecelli edişine katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere geçmişten günümüze görev yapan şube başkanı ve yönetiminden, ilçe ve işyeri temsilcilerimize, zorluklar karşısında ve en zor zamanda adanmışlık örneği sergileyerek destanlaşan teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Muğla’da almış olduğumuz yetkinin üyelerimize, teşkilatımıza, tüm eğitim çalışanlarına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gecede Sendikanın Muğla’da temellerini atan Alim Çoban’a Önder Uçak tarafından plaket verildi.