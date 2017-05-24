Ortaca Çözüm Temel Lisesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

102 öğrencinin mezun olduğu tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Eğitimde devamlılığı sembolize eden flama töreninin ardından mezuniyet pastasını kesen öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin elinden diplomalarını alarak kep attı.

Ortaca Çözüm Temel Lisesi kurucu müdürü İsmet Sayan, GÜNEYEGE muhabirine yaptığı açıklamada, Lisenin 2’nci mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Liseden 102 öğrencinin mezun olduğunu aktaran Sayan, “öğrencilerimizi geleceğe hazırladık. Üniversitede başarılarının devamını diliyoruz. Öğrencilerin coşkusu ve ailelerinin mutluluğu bizi mutlu etmekte” diye konuştu.

– Gelecek yıl kolej hizmete giriyor

Önümüzdeki yıl Çözüm Kolejinin yeni binasında eğitim hayatına başlayacağına değinen Sayan, amaçlarının öğrencileri ana sınıfından, üniversiteye yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Sayan, kolejin bütün kadrosu ile bölgedeki öğrencilere aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.