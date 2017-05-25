TİGEM misafirhanesinde düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, İl ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

Toplantı açılışında yaptığı konuşmada vatandaş odaklı, etkin, verimli, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmayı; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini amaçladığını belirten Vali Çiçek “Bu aziz ülkenin her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla, ecdadımızın alın teriyle sulanarak vatanımız haline gelmiştir. Bugün de kanımızı ve alın terimizi sakınmadan, bulunduğumuz görevlerin hakkını vererek, ecdadımıza, şehitlerimize layık olduğumuzu göstermeliyiz. Bu bilinçle çalışmalıyız“ ifadelerini kullandı.

Muğla’da Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket edildiğini söyleyen Vali Çiçek “Klasik kamu yönetimi anlayışından vazgeçip temel hizmetlerin vatandaş odaklı yürütüldüğü bir anlayışı bütün kurumlarımızda hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla aramıza hiç bir zaman mesafe yok size bir telefon kadar yakınım. Yüz yüze görüşmek isterseniz Valinin de Kaymakamın da kapısı sizlere her zaman açıktır. Millete Hizmet aşkıyla çalıştığımız sürece asla yorulmayız ” diye konuştu.

Vatandaşımıza daha etkin hizmet yapmak için muhtarlarımızla sürekli istişarede bulunduğunu belirten Vali Çiçek “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın felsefesinden hareketle bir iş yapılacağında tüm ilgili çevrelerle bir araya geliyoruz ortak akıl ile karar alıp kolektif hareket ile sonuca ulaşıyoruz” dedi.

Kamu görevlileri için mükâfatın, vatandaşlarımızın ettiği hayır duası olduğunu söyleyen Vali Çiçek şunları kaydetti; “Kimse sürekli Koltuğunda oturmayacak. Yazın güneşte terlememiş, kışın karda üşümemiş, ayakkabısına çamur, pantolonunun paçasına toz bulaşmamış kimse makamında boş boş oturan kimsedir. Biz Vatandaşımızın ayağına hizmet götürmeyi şiar edinmişiz, böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Vatandaşımızın yanına gidip onlarla kucaklaşacağız. Devletin bize yüklediği bu görevi sizlerle birlikte yapacağız. Bizim için en büyük mükâfat Vatandaşımızın duasıdır. Toplantıya katılan bütün muhtarlarımıza çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum”