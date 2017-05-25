CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ son zamlarla tekrar gündeme gelen Göcek Tünelini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan’a sordu.

CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde ‘’Muğla’yı Fethiye ve Antalya’ya bağlayan 950 metre uzunluğundaki Göcek tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Ücretsiz diye yapılan 2.tünel ise bir türlü işletmeye açılmamış, kaderine terk edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2015 seçimleri öncesi “Bedava olacak” dediği Göcek tüneline bırakın ücretsiz olmasını, her yıl olduğu gibi yine zam yapıldı. Türkiye’nin tek geçiş ücretli tüneli özelliğini koruyan ve halk arasında “Deli Dumrul Tüneli” olarak adlandırılan Göcek Tünelini Yap-İşlet- Devret usulü ile işleten şirketle anlaşma yapılacağı ve görüşmelerin devam ettiği söylenmesine rağmen hala bir somut netice ortada yoktur. Tünelde uygulanan mevcut fahiş fiyat yeterli görülmeyerek, zaten büyük tartışma yaratan geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) için 4,5 liradan 5 liraya, ikinci sınıf araçlar için (kamyonet) 6 liradan 7 liraya, üçüncü sınıf araçlar (dingilli kamyon) için 9 liradan 10 liraya, dördüncü sınıf araçlar (TIR) için 13 liradan 15 liraya yükseltilmiştir. Yapılan bu zam başta turizmciler olmak üzere, bölge halkı tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır.

2015 Haziran seçimlerinde eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Muğla’da yaptığı mitingde, “Dalaman ile Fethiye’yi birleştiren Muğla’yla, Antalya arasında bağ kuran Göcek Tüneli ücretsiz olacak inşallah” demesine rağmen. Bu vaadi bu güne kadar gerçekleşmemiştir. Bu kapsamda;

Ülkemizde 950 metre uzunluğunda olup da 5.00 TL geçiş ücreti olan veya ücretli olan başka bir tünel var mıdır? Bu tünelin geçiş ücreti kim tarafından ve neye göre belirlenmektedir? Tüneli işleten firma istediği zaman zam yapabiliyor mu?

2015 Aralık Ayı’nda tamamlanan ve 2016 Haziran Ayı’nda açılacağı duyurulan ikinci tünel bu güne kadar niçin açılmamıştır, ne zaman açmayı düşünüyorsunuz?

Göcek Tünelini işleten şirket ile yapılacağı söylenen anlaşmaya ilişkin görüşmeler ne aşamadadır. Böyle bir görüşme yapılmış mıdır? Anlaşma olmadıysa mezkur şirketin sözleşmesi feshedilerek tünelin ücretsiz olması niçin düşünülmüyor?

Göcek tüneli eski ve bakımsız olması, standartlara uygun olmaması nedeniyle tehlike arz etmesine rağmen, bakım ve onarımı niçin yapılmamakta ve standartlara uygun hale getirilmemektedir?’’ dedi.