Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘’Genç Kalemler’’ projesi kapsamında çeşitli okullardan seçilen öğrenciler şiir ve müzik dinletisi sundu.

Ortaca Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, ilçenin çeşitli okullarından seçilen öğrencilerin sunduğu Türk edebiyatının önemli şairlerinin şiirlerinin yanı sıra keman ve saz ile enstrümantal müzik dinletisi, izleyenlerin beğenisini topladı.

Öğrencilerin şiir dinletisini ilgiyle izlediğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül; ‘’Öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize sanatı, şiiri, edebiyatı sevdirmek istiyoruz. Çünkü öğrencilerimizi en çok geliştirecek olgular sanat ve edebiyat’’ diye konuştu.

Hasgül, İlçe Milli Eğitim Sanat Günlerinin tiyatro şenliği ile devam edeceğini de sözlerine ekledi.