Fethiye Muğla karayolunda bir bankaya ait para nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye Muğla duble yolu Ula Karabörtlen mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fethiye istikametinden Muğla istikametine seyreden Ümit Sarı yönetimindeki 34 AS 8793 plakalı araç Balıklı deresi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücü Ümit Sarı ile araç bulunan koruma görevlisi Emrah Kara yaralandı.

Görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri gitti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Araçta bulunan paralar ise başka bir nakil aracıyla nakledildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Foto: Nail Duman