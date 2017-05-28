Beşiktaş’ın bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar Bodrum’un en ünlü sahilini bir ucundan bir ucuna meşale yakıp 114 metre bayrak açtılar.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında lider Beşiktaş, Gaziantepspor’u deplasmanda 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ardından Bodrum’da toplanan taraftarlar yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Kumbahçe plajına toplanarak 1903 adet meşale yaktı. Geceyi gündüze çeviren meşalelerin yanı sıra Beşiktaş’ın 114 metrelik bayrağını açtılar.

Saat 19.00’da Kumbahçe plajında maçı izlemek için toplanan Beşiktaşlı taraftarlar maç boyunca tezahüratlar ederek maçı izledi. Maç sonrasından kumbahçe plajında toplanan binlerce taraftar denize doğru meşale yaktı. 1903 adet meşale ayn anda yanmasıyla birlikte denizde görsel şölen oluştu. Taraftarlar daha sonra 114 metre siyah-beyaz bayrak açarak belediye meydanına yürüdü.