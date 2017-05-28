Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dalyan Mahallesi İztuzu Sahilindeki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) bilgilendirme amaçlı kurulan müzede deniz kaplumbağalarının türleri tanıtılıyor.

Yaralı kaplumbağalardan çıkarılan misina, olta ve yabancı maddelerin sergilendiği müzede, türün korunmasına yönelik çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi aktarılıyor.

DEKAMER’in rehabilitasyonun yanı sıra bilgilendirme de yapılan bir merkez olduğunu aktaran Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, “bilgilendirmeyi yaparken burada yaptığımız çalışmaları ve kumsaldaki yuvaları nasıl koruduğumuzu insanlar merak ediyordu. Müze fikri ilk başta bir yuvanın maketini yaparak insanları görsel olarak bilgilendirme düşüncesinden ortaya çıktı. Yumurtalar ne kadar kumun altında kalıyor ve nasıl koruyoruz, buradan çıkan yavrular nasıl denize gidiyor. Bunları gösterebilmeyi amaçladık” diye konuştu.

Müzenin, kaplumbağaların başına gelen yaralanmalardan çıkan misina, olta ve yabancı maddelerin sergilendiği bir birim haline geldiğini ifade eden Kaska, “yaralı kaplumbağaların tedavileri çok uzun sürüyor. Bu süreç içerisinde İztuzu kumsalında yapılan çalışmaların sergilendiği bir birim olarak burayı dizayn ettik” dedi.

– Ziyaretçiler yeterli bilgi almaktan memnun

Dünya’da ilk defa 3D yazıcıdan elde edilen çenenin takıldığı kaplumbağanın da müzede sergilendiğini hatırlatan Prof. Dr. Kaska şunları kaydetti;

“2 yılın sonunda tedavisinin tamamlanmasının ardından ölmesi sonucu kaplumbağayı müzede sergilemeye karar verdik. Dünya’da yaşayan deniz kaplumbağalarının türlerinin tanıtıldığı ve yaptığımız çalışmaların sergilendiği müzemizi kısa süre önce elden geçirerek yenilemiş olduk. 2017 sezonunun yaz döneminde de ziyaretçileri bekliyoruz. Gelen misafirler buradan yeterli bilgiyi aldıklarını ve çok memnun olduklarını söylüyorlar.”

Kaska, önümüzdeki yıllarda kaplumbağaların ve diğer deniz canlılarının iskeletlerini müzede sergilemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.