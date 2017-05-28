Muğla’nın Fethiye ilçesinde değişik ülkelere mensup 129 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’nün Ula’daki merkezine gönderileceği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri Ölüdeniz açıklarında ‘Aleyna 3’ adlı gulette fazla yolcu olabileceğinden şüphelendi. Guleti durduran ve arama yapan ekipler, 42 Somali, 19 Afgan, 13 İran, 26 Suriye, 23 Pakistan, 5 Irak ve 1 Eritre uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Gulette kaptan olduğu tespit edilen M.K. (32) ise gözaltına alındı. Organizatörlere kişi başı yaklaşık 4 bin dolar ödediği belirtilen kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan İtalya’ya gitmek istedikleri öğrenildi.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi’ne gönderileceği kaydedildi.