Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi’nde yürüyüşe çıkan tatilci 10 metreden kayalıklara düştü. Yaralanan tatilciyi UMKE ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla Fethiye’ye tatile gelen İdris Nas, Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi’ne yürüyüşe çıktı. Vadinin sonundaki şelaleye ulaşan Nas, kayalıklara tırmanmaya başladı. Yaklaşık 10 metre tırmanan Nas, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu kayalıklara düştü. Acı içinde kıvranan Nas’ın düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Fethiye’de görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Yaralıya ulaşan ekipler yaklaşık 1,5 kilometre boyunca Nas’ı sedyeyle taşıyarak vadinin plajına indirdi. Nas buradan bir tekneye Ölüdeniz Belcekız Plajı’na getirildi. Ambulansa alınan yaralı tatilci Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.