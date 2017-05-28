Muğla’nın Fethiye ilçesinde üç arkadaşı ile Ölüdeniz’e gitmek için yoldan geçen araca otostop yaparak binen genç, aracın kaza yapması sonucu sol elinin bileği koptu. Bileği kopan genç Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, üç arkadaşı ile birlikte Ölüdeniz’e gitmek için yol kenarında otostop çeken Yücel Sarman, Ulaşan Tuzer yönetimindeki 64 KE 040 plakalı otomobil ile Ovacık-Ölüdeniz yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Ulaşan Tuzer ve araca otostop yaparak binen Yücel Sarman yaralandı. Kaz sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan araç sürücüsü Tuzer, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada sol eli bileğinden kopan Sarman önce Özel Letoon Hastanesine, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 112 ekiplerince sevk edildi.