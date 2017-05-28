Köyceğiz Fen Lisesi’nin, 2015 yılından bu yana Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya ülkelerinden okullar ile ortak yürüttüğü Avrupa Birliği Erasmus projesi, Polonya’nın Ruda Slaska bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile tamamlandı.

Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıkları School Media Center Taming The Fourth Power adlı projenin 7 günlük eğitim-öğretim faaliyetleri, Köyceğiz Fen Lisesinden 7 öğrenci ve 2 öğretmenin katılımı ile yapıldı.

Faaliyetler süresince projenin akademik çalışmalarına yönelik, radyonun yanı sıra farklı dijital sunum araçlarının eğitim öğretimde kullanılması için uygulamalar gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörlerinden Köyceğiz Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Uygar Turgut, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada; “kalan zamanlarda sosyal, eğitimsel ve kültürel etkinlik olarak Silesian Müzesi, Silesian Universitesi, ve Zabrze Guido Kömür Madeni ziyaretleri, Krakov günübirlik şehir gezisi ile burada bulunan Shindler’in Fabrikası’na ziyaret gerçekleştirildi” dedi.

Turgut, proje etkinliklerinin öğrenci ve öğretmen sunumlarının gerçekleştirilmesinin ardından, öğrencilerin katılım sertifikalarının takdim edilmesi ile son bulduğunu sözlerine ekledi.