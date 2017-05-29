Bodrum ilçesine ilk kez gelen “Mein Schiff 5” isimli yolcu gemisinden 3 bin 653 turist indi.

Gemiden inen turistler Bodrum çarşısını ve turistlik yerleri gezdi. Bol bol alışveriş yapan turistler esnafın yüzünü de güldürdü.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen “Mein Schiff 5” isimli yolcu gemisi çarşı esnafının yüzünü güldürdü.

Malta bayraklı yolcu gemisi, 2 bin 619 yolcu ve bin 34 personeli ile sabah saatlerinde Bodrum’a geldi.

300 metre uzunluğundaki gemiden inen çoğunluğu Alman turist ilçe merkezinde gezintiye çıktı.

Dünyaca ünlü Bodrum Kalesi, Maousoleum gibi tarihi yerleri gezen turistler geri kalan vakitlerinde Bodrum çarşısından alışveriş yaptı. Antalya’dan Bodrum’a gelen geminin buradan Santorini’ye gideceği öğrenildi.

Finlandiya’nın Turku şehrinde, 2016 yılında imalatı gerçekleşen “Mein Schiff 5” adlı kruvaziyer gemi Bodrum’a yanaşmasının ardından, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Meclis Üyesi Niyazi Atare, Liman Başkanı Türker Kutlu, Bodrum Cruise Port Müdürü Gonca Uygun, Gümrük Müdürü Serdar Zeybekoğlu, Bodrum Deniz Limanı Şube Müdürü Raşit Özkan ve Merhaba Gemicilik Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal tarafından ’hoş geldiniz’ ziyaretinde bulunuldu.