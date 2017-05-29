Çağımızın en önemli sorunlarından olan çevre kirliliğini azaltmada katkı sağlamak isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşımı destekleyen elektrikli otobüslerin Muğla coğrafyasına uygun olup olmadığını, vatandaşlara kaliteli hizmet verip veremeyeceğini görmek maksadıyla; verimlilik, kullanılabilirlik ve konfor açısından test edip vatandaşlar için, en uygun ve en erişilebilir araçlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada sorumluluk ve yetki alanındaki her konuda gündemi yakalayan ve kendini sürekli yenileyen bir anlayışa sahip olduklarını, kamuya daha kaliteli hizmet vermek için sevgi, saygı ve hoşgörü ile çalıştıkları belirtildi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının, altyapı çalışmalarının gelişmesiyle ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşebileceğini, bu yolda geçekleştirilecek projelerin devam edeceğini, test sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde MUTTAŞ’ın araç filosuna katmayı planladığı elektrikli otobüslerin toplu taşımada verimlilik ve çevrecilik anlayışında önemine vurgu yaparak, kamu kaynaklarını verimli kullanarak sürdürülebilir ulaşımda ilimizde öncülük etmek istedikleri ifade edildi.