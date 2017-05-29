Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Çevre Dostu Muğla” hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyor.

13 ilçede Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ve limanlarda 114 personel ve 25 çevreci temizlik araçlarıyla çalışmalara başladı.

İl genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan meydan, bulvar, cadde, yol, orta refüj, liman ve sokakların süpürülmesi, her türlü ot, toz, çöp, çamur, moloz, ağaç dalı ve yaprakların, biçilmiş çim gibi atıkların temizlenmesi, mevcut rögar ağızlarının el/makine ile temizlenmesi, yıkanması ve süpürülmesi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Hedefimiz Bir Muğla Bir” temamız doğrultusunda 13 ilçemizde başlattığımız bu çalışma ile çevreci temizlik araçları ile sorumluluğumuz altında bulunan yollarımızda ve limanlarımızda sürdürülebilir bir temiz çevre sağlayacağız. Sorumluluğumuzda bulunan 2330 km’lik yol güzergahında temizlik hizmetini sağlayarak vatandaşımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını hedeflemekteyiz. Özellikle yaz aylarında artan nüfusumuz ile birlikte çevre temizliği vatandaşlarımız ve ilimizi ziyaret eden turistler açısından önemli hale gelmektedir. Meydan, bulvar, cadde, yol refüj, liman ve sokakların temizliği yaz aylarında artan nüfusla birlikte daha sık ve sürdürülebilir bir hizmetle karşılanması gerekiyor. Bu hizmetimiz doğrultusunda 13 ilçemizde 114 personel ve 25 çevreci araçla hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşamaları birinci önceliğimizdir. Bu hedeflerimiz çerçevesinde proje ve hizmetlerimiz devam edecektir“ ifadeleri yer aldı.