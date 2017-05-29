İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur’un patronu İngiliz milyarder Joe Lewis, “Aviva” isimli ultra lüks yatı ile Bodrum’a geldi.

İngiltere’nin 5’inci zengini olarak bilinen Joe Lewis, kızı ve torunlarıyla Ege turuna çıkmak için Bodrum’a geldi. Lewis ve ailesi uçaktan iner inmez 150 milyon dolar değerinde bulunan ’Aviva’ adlı ultra lüks yatı ile Ege turuna çıktı. 77 yaşındaki Joe Lewis, kızı Vivienne Lewis ve torunlarıyla birlikte Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan Küdür koyuna geldi. Küçük motor yata binen Lewis ailesi, Küdür koyundan bir mil açıkta demirleyen yatına geçti. 100 metre uzunluğunda olan ve içerisinde eğlence merkezi, 3 yüzme havuzu, sinema, kütüphane, su sporları, klüp, restoranlar, hamam, saunası bulunan yatı görenler hayran kaldı.