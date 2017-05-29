Bodrum’da bir sarnıcın içerisinde mahsur kalan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu yanındaki bir su sarnıcında yavru bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti. Bölgeye giderek sarnıcın kapısının kilitli olduğunu gören dernek üyeleri, zabıtaya haber verdi. Bu süre zarfında bir süredir aç olduğu öğrenilen kediye mama verildi.

Ardından bölgeye gelen zabıta ekipleriyle birlikte sarnıcın kapısındaki asma kilitli kapı açıldı. Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kapı kırılma sesinden korkarak saklanan kediyi aramaya başladı.

Kedi miyavlaması dinlettiler

Kedinin ortaya çıkmaması üzerine kapı açık bırakılarak kedinin kendiliğinden dışarı çıkması beklendi. Bu sırada dernek üyelerinden biri cep telefonundan kedi sesi dinleterek kedinin dikkatini kapıya çekti.

Bir süre sonra sarnıç yakınına gelen yavru kedinin annesi, sarnıç etrafında dolandı. Daha sonra miyavlayarak sarnıç içerisine giren anne kedi, daha önceden kapıya gelen yavrusunu dışarı çıkardı. Ardından yavru kedi ve annesi kaçarak gözden kayboldu.

Gerçekleştirdikleri kedi kurtarma operasyonu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, “Gönüllülerimizden Tolga arkadaşımızdan gelen bir ihbar üzerine Konacık’ta bir su sarnıcının içine düşmüş bir kedi için 5 arkadaşımızla birlikte seferber olduk. Bir arkadaşımız kediyi mahsur kaldığı yerden dışarı çıkarmak için telefondan kedi miyavlaması dinletti. Böylece dikkatini kapıya doğru çektik ve sağ salim kediyi çıkardık. Annesiyle birlikte şu an özgür” dedi.