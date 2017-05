Bodrum’da düzenlenen Tuning Modifiye AutobShow’a Türkiye’nin farklı yerlerinden 150 araç katıldı.

Bodrum’da ilk kez düzenlenen ve modifiye meraklılarının buluştuğu oto şovda araçlar ses sistemleri ve modifiye edilmiş özellikleriyle birbirleriyle yarıştı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte özellikle eski model araçlarda yapılan değişiklikler şaşkınlığa neden oldu. On binlerce lira değerindeki ses sistemleri, uzaktan kumanda ile çalışan otomobiller, farklı iç döşemeler, güçlendirilmiş motorlar ve daha birçok sistemle yüklü otomobilleri buluşturan fuar vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 5 bin liralık aracına 35 bin lira masraf eden araç sahibi Sezer Ortanca şunları söyledi:

“Sadece aksesuarına 3 bin lira harcadım. A’dan Z’ye her şeyini değiştirdim, farına, stopuna, tamponuna her şeyine varasıya. Tabi ki bu zevke bağlı biraz da. Arabanın üstüne taktığınız malzemeler arabaya yakışacak ki arabayı hoş göstersin, güzel göstersin. Biraz da zevk meselesi, insanın içinden nasıl gelirse araba o şekilde şekilleniyor. Bu tutku bizde hastalık yani herkesin bir hobisi vardır bizim hobimiz de bu. İnsanları, yani buna alıştırmak. Şu görmüş olduğunuz aracı ben 4 bin 700 liraya aldım. Bu arabanın şu an bana masrafı 35 bin lirayı buldu. 20 bin lira arabaya masraf ettim 15 bin lira da müzik sistemine masraf ettim.”

Etkinliği düzenleyen Elçin Çıldırmaz ise, böyle bir etkinliğin ilk kez gerçekleştiğini ifade ederek “Tüm Türkiye genelinden 150 araç gelmiş bulunmakta. Modifiye araçlar, motosiklet gurupları fuar alanında. Olağanüstü bir atmosfer var” diye konuştu.