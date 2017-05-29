Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 195 kaçak göçmenin yakalandığı iki ayrı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 organizatör tutuklandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak göçmenin yakalanması olayıyla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında göz altına alınan M.Y., A.Ç., H.B., S.U., D.T. ve A.T. sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Fethiye Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 8 organizatör tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fethiye’de dün yapılan operasyonda 141 kaçak göçmenin yakalandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A. ve M.K’da ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

İki organizatör de tutuklanarak cezaevine konuldu.