Muğla Valisi Amir Çiçek halk buluşmaları kapsamında Köyceğiz’de Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Su, İl ve İlçe kurum müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Her fırsatta ilçelerimizde, mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalıştığını söyleyen Vali Çiçek “Bizler bu makamlarda sizlere hizmet etmek amacıyla bulunuyoruz. Öncelikli görevimiz vatandaşa sağlıklı, hızlı ve kesintisiz hizmet sunmaktır. Bu nedenle kurum amirlerim ile sizlerin sorunlarını ve taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için buradayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından hareketle toplumun her kesimiyle işbirliği içinde ortak akıl ile karar verip kolektif hareket ederek sonuca ulaşıyoruz” diye konuştu.

Bimer ve Cimer gibi iletişim kanallarının yanı sıra Valilik Sitesi üzerinde Valiye Mesaj Yazın uygulaması başlattığını ve bunun yanında da sosyal medya üzerinden de vatandaşların ve muhtarların kendisine ulaşabileceğini belirten Vali Çiçek “Gelen başvuruların tek tek inceleyip sonuca bağlıyoruz. Bu iletişim kanalları sayesinde vatandaşımızın hizmetten duyduğu memnuniyeti ölçebiliyoruz hangi noktalarda aksama var hemen tespit edip zamanında müdahale edebiliyoruz” dedi.

Vali Çiçek, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek, sorun ve taleplerini dinledi.