Muğla Valisi Amir Çiçek halk buluşmaları kapsamında Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

Ortaca Bahçelievler Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Amir Çiçek’in yanı sıra Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, il ve ilçe kurum müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların yeni dönemde daha da güçlendiğini belirten Vali Çiçek, “Düzenlenen bu toplantı da, idari yapımızın en küçük birimi ve temel yapısı olan muhtarlık idaresi ile, Ortaca İlçemizin ve mahallelerimizin sorunlarını, vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini tespit edebilmeyi ve çözüme kavuşturabilme yolunda neler yapılabilir sorusunu cevaplamayı amaçlıyoruz. Vatandaşa hizmette aksama olmaması için ve hiçbir işin sürüncemede kalmaması için bu toplantıları sıkça yapıyoruz. Sizlerin de katılımlarıyla inşallah verimli bir çalışma olacağına inanıyorum.” dedi.

Ortaca’da üçüncü kez muhtarlarla bir araya geldiğini kaydeden Vali Çiçek “Vatandaşımıza hizmetkâr olmak için bu göreve geldik. Bizim işimiz vatandaşa hizmet, sonuca dayalı hizmet. Vatandaş varsa Devlet vardır anlayışıyla vatandaşımızın bir sıkıntısı varsa o sıkıntıyı gideremiyorsak bizim bu görevde olmamızın bir anlamı yoktur. Bizler sürekli vatandaşımızla ve muhtarlarımızla iç içeyiz birlik ve beraberlik içerisinde ortak akıl ve kolektif hareketle yani toplumun tüm kesimlerinin düşüncesini, önerisini de katarak hizmet etmeye ve vatandaşlarımızı yapılan hizmetlerden memnun etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini Vali Çiçek’e ve yetkililere iletti.