Bodrum’da bir kafeteryada sabaha karşı çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İş yeri tamamen küle dönerken, dükkanda bulunan Kur’an-ı Kerim ise yanmadı.

Yokuşbaşı Mahallesi’nde hizmet veren bir kafeteryada elektrik arızası nedeniyle sabaha karşı yangın çıktı.

Mekan sahibi olan ve kafeteryanın üst katındaki odasında uyuyan Bayram Koruk, dumanları fark ederek uyandı.

Alevler ve yoğun dumandan dolayı aşağı inemeyen Koruk, çatıya çıkarak yanındaki bankanın çatısına geçerek canını zor kurtardı. Alevlere tamamen teslim olan dükkanı söndürmek için bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Alevler tüm dükkanı sardığı için yaklaşık 1 saat söndürme çalışması yapan ekipler, yangını söndürdü.

Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri tamamen küle dönmüş dükkandan çıkan yanmamış Kur’an-ı Kerim’i görünce şok oldu.

Tüm dükkanın yanmasına rağmen Kur’an-ı Kerim’in yanmadığını gören polis ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri şaşkınlarını gizleyemedi.

Olay mahalline gelen polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme yaparken, dumandan etkilenen iş yeri sahibi Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangında yaklaşık 150 bin TL zarara uğradığını ve işletmesinin sigortasının olmadığını belirten mekanın işletmecisi Bayram Koruk, “Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ben de yukarıda uyuyordum, duman üzerimde bulut gibi olmuş, ben de uyurken dumandan etkilenmişim, kabus görüyordum sandım. Uyandım ki üzerimde duman bulutu var. Daha sonra bizim çatıdan atlayarak, yandaki bankanın çatısına geçtim. Oradan bir şekilde aşağı indim. Dumandan zehirlendiğim için beni hastaneye kaldırdılar. Ramazan dolayısıyla kafemiz kapalıydı, içeride müşteri yoktu. Daha sonra itfaiye geldi yangını söndürdü. Beni de hastaneye götürdüler” diye konuştu.

Bodrum’a hizmet eden bir esnaf olduğunu ve yetkililerden en azından manevi destek beklediğini de sözlerine ekleyen Koruk, şunları söyledi: “Böyle sel, yangın gibi durumlarda birbirimize yardımcı olalım. ‘Allah yardımcın olsun’ desen o da yeter. Ben sadece kendim için değil, bütün dünya insanları için desteğin önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bir insan düştü diye tekme vurulmaz. Karınca kararınca el uzatılır. Böyle durumlarda bir el uzatılması çok önemli. Sadece kendim için değil, aynı pozisyona düşen bütün esnaflar için çok önemli” şeklinde konuştu.

Yangın esnasında kafeterya içerisinde bir Kur’an-ı Kerim olduğunu ve yangında Kur’an’ın bir harfinin bile yanmadığını belirten Bayram Koruk, “O kadar alevin içinde Kur’an’ın bir harfi bile yanmamış. Allah hikmetini gösteriyor. İşte size hikmetullah. Anlayın yani, insana dost yeter, işte dost. Ateşin içinden çıktı Kur’an-ı Kerim” dedi.