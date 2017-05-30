Muğla Büyükşehir Belediyesi, maaş ödemelerinde personeli için çalıştığı banka ile sona eren anlaşmasını yenileyerek çalışanlarına 2 bin 370 TL promosyon katkısı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014’de Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra maaş ödemeleri için 3 yıllığına anlaştığı banka ile sözleşmesinin sona ermesinden dolayı ihale yenileyerek en yüksek teklifi veren banka ile promosyon için anlaştı. 2014-2017 yılları arasında maaş ödemeleri için Vakıfbank ile anlaşan ve çalışanlarına promosyonlarını dağıtan Büyükşehir Belediyesi anlaşmanın sona ermesi nedeni ile Muğla genelinde kapalı teklif usulü ihaleye çıkarak en yüksek teklifi veren Vakıfbank ile 3 yıllığına anlaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ’de çalışan işçi, memur, sözleşmeli memur toplam 1618 personel 2 bin 370 bin TL’lik promosyon ödemesinden yararlanacak.

Tüm Yerel-Sen Muğla Şube Başkanı Salih Yıldız’da ihale sonucunda belirlenen 2 bin 370 TL promosyonun çalışanlar için çok iyi bir rakam olduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin promosyon konusunda çok titiz ve duyarlı davranarak bu süreci çalışanlarını mutlu edecek şekilde sonuçlandırdığını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıfbank Muğla Şubesi Müdürü Bayram Münyas Muğla Büyükşehir Belediyesi maaş ödemeleri için düzenlenen ihaleyi kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara Muğla’da 13 şubeyle en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gürün; “Çalışanlarımızın Her Türlü Hakkını Eksiksiz ve En Yüksek Seviyede Almasını Sağlıyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, yerel yönetimler olarak bugüne kadar personellerinin bütün haklardan en iyi şekilde yararlanmaları için çalıştıklarını, belediye çalışanları için bir katkı olan banka promosyonlarını eksiksiz ve en yüksek seviyede personellerine verilmesini sağladıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “2014’de Büyükşehir Belediyesi olunca imzaladığımız ve promosyonlarını çalışanlarımıza dağıttığımız anlaşmamız 2017’de sona eriyordu. Yeni bir sözleşme için Muğla genelinde bütün bankaların katılabileceği kapalı zarf usulü ihaleye çıkıldı ve en yüksek teklifi veren bankamız ihaleyi kazandı. Personelimize 2 bin 370 TL katkı sağlandı. Muğla Belediyesi iken de maaş ödemeleri için bankalarımızın verdiği promosyonları personelimize verilmesini sağlıyorduk. Bu konuda çalışanlarımızın her türlü hakkını eksiksiz ve en yüksek seviyede vermek için çaba sarf ediyoruz. Bürokrat arkadaşlarıma ve bankamıza çok teşekkür ediyorum. Personelimiz promosyonu aileleriyle güle güle harcasınlar.” dedi.