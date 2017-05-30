Doğa sporlarına ev sahipliği yapan Datça, bu yıl ilkini düzenlediği Datça Run koşu yarışması ile 400’ü aşkın koşucuyu misafir etti.

Datça, doğa sporlarına ev sahipliği yapmaya ve sporcuları Datça’da ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl ilki düzenlenen Datça Run, 400’ü aşkın sporcuyu ve konuklarını ağırladı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ve 21 km, 10 km, 5 km olmak üzere 3 farlı etaptan oluşan yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ana destekçiler arasında yer aldığı etkinlik, hem profesyonel hem amatör koşuculara muhteşem Datça doğası ve ikliminde koşu deneyimi yaşattı.

Datça yarımadası gerek iklim koşulları gerek doğal güzellikleri, flora ve faunası ile başta doğa sporları olmak üzere pek çok spor dalına uygun koşullara sahip bir belde. Parkur, Datça’nın muhteşem doğasını kapsadığı gibi, Datça’nın merkezini de içerisine alıyor. Böylece, hem sporcuların Datça’nın eşsiz doğasını deneyimledikleri keyifli bir rota olması, hem de Datça halkının koşu etkinliğine mümkün olduğunca entegre edilmesi hedeflendi.

Koşucular ve Datça’ya gelen misafirler burada yaşadıkları deneyimleri sosyal medyada #rundatca hashtagiyle paylaştılar. Yarışmanın gelenekselleştirilmesi planlanıyor.