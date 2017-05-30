Fethiye ilçesinde, bir grup davulcu ilçede Ramazan davulu çalınmasının 4 yıldır yasak olmasını davul çalarak protesto etti.

Fethiye Belediye Meclisinde 4 yıl önce tatile gelen turistlerin rahatsız olduğu gerekçesiyle alınan Ramazan davulu yasağının bu yılda devam etmesi davulcuların tepkisini topladı.

Yasağın kaldırılması talebiyle Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan davulcular, bir süre davul çalarak mani okudu.

Davulcuların protesto gösterisi turistler ve vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Davulcu Seyfettin Yılmaz, Ramazan davulunun atalarından bu yana 80 yıldır çalındığını söyledi.

Davulunun Ramazanın simgesi ve bir gelenek olduğunu belirten Yılmaz, “Atalarımızdan sonra biz de gençler olarak Ramazan davulunu çaldık. ‘Turistler rahatsız oluyor’ denilerek 4 yıl önce Ramazan davulu yasaklandı. Biz tekrar Ramazan davulunun çalınmasını istiyoruz. Eski Ramazanların tekrar yaşanması, davulların çalınması için davullarla yasağa tepki gösterdik” dedi.

Davulcu Emrak Aktimur ise, yetkililerden davul çalınmasına yeniden izin vermelerini istedi.