Dalaman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 9 şüpheliyi Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışın organizatör sayısı 6’ya çıktı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Dalaman ilçesi Dalgakıran sahiline düzenlenen operasyonda, deniz yolu ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalıştıkları belirlenen ve FETÖ/PDY üyesi oldukları öğrenilen 9 zanlı ve iki organizatör gözaltına alınmıştı.

Organizatörlerden S.K. ve M.K. de yakalanırken, soruşturmayı genişleten emniyet ekipleri, zanlılara yer ve araç temin ettikleri iddiası ile L.K. K.K. M,D, A.D’yi gözaltına aldı.

Yakalanan organizatörler ifadelerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.