Muğla, Denizli ve Aydın illerinde çekilmesi planlanan Bollywood yapımı macera filmi için Hindistanlı yetkililer, Köyceğiz ilçesinde mekan araştırması yaptı.

Hindistan yapım ve etkinlik firması Novel Event Works Co Ltd’nin (NEWCO) sahibi ve dünyanın ilk film turizm etkinliği “Locations World” organizatörü Sudhanshu Hukku, Köyceğiz ilçesinde mekan araştırması yaptı.

Denizli’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Muğla’ya gelen Bollywood yapımcısı Hukku, çekilmesi planlanan Bollywood yapımı macera filmi için, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Halkla İlişkiler Sorumlusu Fulya Okutur ile birlikte çeşitli temaslarda bulundu.

Hukku, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile görüşerek ilçe hakkında bilgi aldı.

Hukku’nun Dalyan ve Ekincik’i çok beğendiği, bu yıl yapılması planlanan 11’inci Köyceğiz Altın Aslan Film Festivaline Hint yapımı bir filmin katılmasını sağlayarak, Hint oyuncuları bölgeye getirmek istediği öğrenildi.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Altın Aslan Film Festivali’nde, Hint yapımı bir filme yer vererek, festivale uluslararası boyut kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.